Her şey değişebilir!

“İttifak Yasası” Erdoğan ile ortağı Devlet Bahçeli'yi kurtaracak mı?

Çıkarılan kanundaki düzenlemelerin tamamının, ittifak yapan AKP ve MHP'nin çıkarına olduğu görülüyor.

Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olan bu yasa Anayasa Mahkemesi'nden döner mi? Sanmıyorum! Çünkü bu mahkeme havlu atmış durumda! İktidarı kızdırmak istemez!

Her şeye rağmen seçimi ortakların kazanması garanti değil.

Erdoğan, MHP ile yola çıkarak büyük bir siyasi risk aldı!

İttifak sandıkta ters tepebilir! Koltuk derdine düşen Bahçeli'nin MHP'si hızlı bir düşüş sürecinde… Eski MHP tabanı büyük oranda İYİ Parti'ye kaydı.

İttifakçılar seçmeni ne kadar saf ve kandırılmaya müsait görürlerse görsünler bu defa halkımızın aldanmayacağını düşünüyorum.

Hani, daldaki karga, tilkinin güzel sözlerine kanıp ağzını açınca gagasında tuttuğu peyniri yere düşürmüş, tilki de onu afiyetle yemiş ya… Seçmeni böyle gören ve aldatıcı sözlerle elindeki oyu kapacağını sananlar yanılıyor! Bunlar halkın uyanışını hiç hesaba katmıyor!

Dürüst ve âdil bir seçim ülkede her şeyi değiştirebilir. Yeter ki âdil olsun!