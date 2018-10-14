Herkese bir Trump mı lâzım?

Rahip Brunson ekonomimize bir kamburdu. Faydasız kilisenin papazıydı yani! Defolup gitmesi iyi oldu. Fakat…

İktidarın “Türkiye dayatmalara, tehditlere prim vermedi!” diye böbürlenmesine ne demeli?

İyi ki prim vermemişiz… Ya verseymişiz ne olacaktı?

Sonuçta ABD Başkanı Trump'ın dediği oldu, papaz yuvasına uçtu!

Ne diyordu Trump? “Rahip Brunson'ı almadan bu işin peşini bırakmayacağız!” diye bağırıyordu. Dediğini yaptı.

Brunson serbest bırakıldıktan sonra Trump “Türk yargısı bağımsız” dedi. Peki papaz serbest bırakılmasa da aynı şeyi söyleyecek miydi?

Ortada pazarlık var mı, bilmiyoruz. Ancak rahibin 12 Ekim'de serbest bırakılacağını haftalar önce hem ABD Dışişleri Bakanı söylemiş hem de Amerikan gazeteleri yazmıştı. Bunlar falcı mıydılar?

Rahip için “Casus, terör örgütü üyesi, teröristlere yardım ediyor” diyorlardı. Tanıklar, belgeler, fotoğraflar filan vardı. Ne oldu bunlar?

Neyse… Rahip uçtu gitti. Darısı yıllardır davaları devam eden öğrencilerin, gazete ve gazetecilerin başına…

Yargılanan herkesin Trump gibi bir dayısı mı olması gerekiyor?