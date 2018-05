İmza heyecanı!

Toplumun her kesiminde “imza” heyecanı yaşandı.

Cumhurbaşkanı adayı olmak için AKP'nin Meclis'te grubu olmayan kişilere dayattığı 100 bin imza şartını Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu yerine getirdi. Meral Hanım'ın grubu var ama yine de imzayı tercih etti.

Şu anda kesin adaylar:

Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş.

Sırada Doğu Perinçek var. O da 100 bin oyu tamamlayınca altıncı aday olarak yarışa katılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin tam bir demokratik yarış olması için Doğu Perinçek'in 100 bin imzayı tamamlamasına CHP'liler de destek oluyor. Mesela CHP Genel Başkan Yardımcısı Halûk Koç, mesela Umut Oran ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu gibi…

Umut Oran “Diğer adaylar 100 bin imzayı tamamladı, artık imzaya ihtiyaçları yok. İmzalarınızı Doğu Perinçek'e verin. Zalimin zulmüne karşı direnç göstermeliyiz” diyor.

Doğu Perinçek'in de mücadeleye fiilen girmesi yarışa renk katar.

İlçe seçim kurullarında imza verme süresi yarın saat 20'de doluyor. Çok aday çok seçenektir. Çok seçenek de demokrasi demektir.