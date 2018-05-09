İmza için son gün!

Muharrem İnce “Cumhurbaşkanı'na hakaret maddesini kaldıracağım. Eleştirirse eleştirir, kimseye dava açmayacağım” diyor.

Özlenen demokratik bir davranış bu.

Halen ülkede “Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret” iddiasıyla açılmış binden fazla dava var.

Muharrem İnce'yi şu sözleri nedeniyle de takdir etmek gerekiyor:

1) Aday olmak için 100 bin imza gereken aday adaylarına gidip imza verin. Çok adaylı seçim en demokratik yarış olur.

2) HDP adayı Selahattin Demirtaş'ı çarşamba günü hapishanede ziyaret edeceğim.

Bu görüşler Muharrem İnce'nin demokrasiye olan inancını ve saygısını gösteriyor.

Cumhurbaşkanı adaylığı için Doğu Perinçek'in 100 bin imzaya ihtiyacı var. Hedefe çok yaklaştı ama henüz tamamlayamadı. Muharrem İnce ona da imza verilmesini istiyor.

Doğu Perinçek mücadeleci bir siyaset adamıdır. Onun, sözde Ermeni soykırımı iddialarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çürütmesi Türkiye'ye çok büyük hizmet olmuştur.

İlçe seçim kurullarına imza vermek için bugün son gün. Saat 20'ye kadar süre var.