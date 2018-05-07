İnce ve Akşener rüzgârı

Seçim meydanlarında “Muharrem İnce” ve “Meral Akşener” rüzgârı esiyor.

İkisine de ilgi büyük. Vatandaşlar CHP adayını da İYİ Parti adayını da heyecanla izliyor.

Ya Erdoğan? O da büyük kalabalıklar topluyor ama eski heyecan yok! AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan her zamanki gibi sert ve kırıcı sözlerle rakiplerini hırpalamaya çalışıyor “Tek projeleri Erdoğan'ı indirmek. Münafıklar çetesini yere gömeceğiz” diyor ama bu çabaları geçtiğimiz yıllardaki kadar heyecan yaratmıyor.

Neden böyle? Suçlamalarla dolu söylemleri hep aynı da ondan… İnsanlar farklı sözler dinlemek, yeni projeler öğrenmek istiyor.

Bu açıdan bakıldığında muhalefet adaylarının dile getirdiği:

– Tarafsız Cumhurbaşkanı…

– Her türlü inanca saygılı laiklik…

– Parlamenter sisteme dönmek…

– Bozulan ekonomiyi rayına sokmak…

– Ülkedeki fukaralığı yok etmek…

– “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesine uyarak kavga halinde olduğumuz ülkelerle barışmak…

Hangi partiden, hangi inançtan, hangi kökenden olursa olsun 80 milyonu kucaklayarak kardeşliği tesis etmek sözleri insanlara daha cazip geliyor.