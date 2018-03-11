İnsan olmak önemli!

İktidar yırtınıyor, çırpınıyor yine de yüzde 50+1'i bulamıyor.

Çöküşte olan MHP'nin oyları kısa kalıyor, toplam oy ancak yüzde 48 oluyor!

AKP'nin Erdoğan'ı yeniden seçtirmek için yüzde 50'yi aşması şart… Fakat anketlerde bu rakama ulaşılamadığı için diğer bütün partilere “Ne olursan ol, bize gel” deniliyor.

Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sağlam durdu, eğilip bükülmedi ve “Biz ilkelerimizden taviz vermeyiz” diye diretince AKP ile ipler koptu…

Kopunca ne oldu? Saldırılar başladı. Tabii onun herhangi bir açığını bulamadıkları için “Karamollaoğlu'nun eşi İngiliz” diye hedef tahtasına oturttular. O da “Saklamıyorum, evet, eşim İngiliz'dir” dedi.

Hayatta insan olmak önemli… Tabii bu saldırıları yapanların insanlıktan nasipleri olmadığı için bunu bilmezler…

36 Osmanlı padişahından 35'inin annesi Hıristiyan ve Musevi idi. Abdülhamit Han diye çok övdükleri padişahın eşi ve annesi de yabancıydı.

Temel Karamollaoğlu'nun eşinin Müslümanlığı kabul edip Türk vatandaşı olduğunu da belirtelim.