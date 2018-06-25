İş daha da zorlaştı!

Devletin resmi kuruluşu Anadolu Ajansı'nın dün gece geç vakit (daha kesin netice alınmadan) yaptığı açık­lamalar doğru ise bu seçim sonuçları Türkiye'yi çok daha zor yönetilen bir ülke haline getiriyor…

AA'nın açıklamalarını doğru kabul edersek, ülkemiz bundan sonra da aynı sorunları yaşamaya devam edecek demektir.

Mesela ekonomi… Çok kısa za­manda iğneden ipliğe her türlü mala zamlar yağmur gibi yağmaya başla­yacak, kemerler daha da sıkılacak.

Hukuk ve yargıda bir değişme ol­mayacak. Vatandaşların aynı kuşku­ları, aynı güvensizliği sürecek.

Türkiye Cumhuriyeti yurt dışından yüksek faizle ağır biçimde borçlanmaya ve yabancı faiz lobisine milyonlar kaptırmaya devam edecek.

Kişisel özgürlüklerde de hiçbir gelişme olmayacak.

Nüfusumuzun 49 milyonu yoksul­luk sınırında yaşayıp ayakta kalmaya çalışacak.

Hayat pahalılığı bütçeleri perişan eden boyutlara yükselecek.

İşte, devletin resmi haber kurulu­şu Anadolu Ajansı'nın açıkladığı seçim sonuçları bize böyle bir tablo vaat ediyor.