Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı rahmetli İsmet İnönü “Büyük devletlerle ilişki kurmak, ayı ile yatağa girmeye benzer” derdi.

Ne demek bu?

Dost bile olsa ayı yatakta insanı ezer mi, ısırır mı, orasını burasını tırmalar mı, belli olmaz!

ABD de, İsmet Paşa'nın ayısı gibi. Çıkarı bozulduğu vakit kafası kızar, sizi ısırır!

Amerika Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yaptığı budur!

Her zaman söylediğim şu sözü tekrarlamadan edemeyeceğim:

“Amerika gibi dostun varsa, düşmana ihtiyacın yoktur!”

Ayıdan ve Amerika'dan dost da, post da olmaz!

Son gerginlik nedeniyle Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders “Başkan Trump hayal kırıklığı yaşıyor!” diye utanmazca bir açıklama yapmaz mı?

Asıl hayal kırıklığını “Stratejik ortak” diye Amerika'ya güvenen Türkiye yaşıyor!

Bundan sonraki dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinin eskisi gibi sıcak olmayacağı kesin!

Dengesiz bir Başkan, aklına estiği zaman dostlarına her türlü düşmanlığı yapacak sonra da ilişkiler güven içinde devam edecek ha? Alnımızda “salak” mı yazılıyor bizim?

Hepsinin canı cehenneme!