İstiklâl kahramanları

Bugün Türk ulusunun yeniden hayat bulduğu gün olan 30 Ağustos Zaferi'nin 96'ncı yıldönümü…

Tarihin eşsiz komutanlarından biri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği Türk ordusu, Dumlupınar'da düş­mana son darbeyi vurarak şanlı bir zafer kazanmış, Başkomutan'ın “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir! İleri!” komutu ile coşarak, kaçan düşmanı 10 gün kovalamış ve 9 Eylül 1922 günü İzmir'de denize dökmüştü.

30 Ağustos Zaferi'nin bir adı da “Baş­komutanlık Meydan Muharebesi”dir.

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşu­nu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimize borçludur. Onların sayesinde Anadolu'da 3 yıl süren vahşet dolu kanlı Yunan işgali bitmiş, Türk ulusu istiklâline kavuşmuştur.

Başta Atatürk ve İnönü olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarına ne ka­dar minnet duysak, onları ne kadar büyük şükranla ansak azdır.

İnsanlık tarihinin ender gördüğü muhteşem destanı yaratan Atatürk ve İnönü gibi kahramanlarımıza bugün ülkemizde “İki ayyaş” diyenler var! Fakat bunlar, oturdukları makamları, yaşadıkları görkemli hayatı onlara borçlu olduklarını unutuyorlar!