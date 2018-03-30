İyi komşuluk (!)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu, 4 saat 20 dakika süren toplantıdan sonra 5 maddelik yazılı bir açıklama yaptı. Maddelerden biri şöyleydi:

“Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki gelişmeler hakkında genel bir değerlendirme yapılmış, Yunanistan'ın iyi komşuluğa aykırı tutum ve davranışlarının tarafımızdan hassasiyetle takip edildiği ifade edilmiştir.”

Evet, iyi komşuluk ve hassasiyet iyi de bu konuda çok geç kalınmadı mı?

Şimdi Ege'de durum ne?

Yunanlar 2004 yılından bu yana arsızca, pervasızca 18 Türk adasını işgal etti. AKP iktidarı ne yaptı? Müdahaleyi bir yana bırakın bir NOTA verdi mi? Hayır!

18 adamız fiilen gitmiş durumda… Artık Ege'deki Türk topraklarında Yunan bayrağı dalgalanıyor!

Bizimkiler sessiz kaldıkça Yunanlar şımardı, efelendi! Hele Kammenos adında dangalak bir Yunan Savunma Bakanı var ki, tam bir racist (yani ırkçı, kafatasçı). Terbiyesiz adam sık sık adalara gidip oradan Türkiye'ye ağır hakaretler savuruyor! Durumu hassasiyetle (!) takip ettiğini belirten Milli Güvenlik Kurulu'nun bu çirkinlikten haberi yok mu?