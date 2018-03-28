Muhalefet haklı olarak seçim hilelerinden bahsediyor.

AKP yandaşları “Her şey kanuni olacak” diyor.

“Kanunsuz olacak” diyen yok ki zaten…

Kanun başka, hukuk başka…

“Ülkede zorbalık serbesttir” diye bir kanun çıkarıp zorbalığı suç olmaktan çıkarabilirsiniz. Bu kanuni olur ama asla hukuki ve vicdani olmaz!

Çıkarılan ittifak yasasının kanuni olduğu muhakkak… Fakat hukuki ve vicdani mi? Sorun burada…

Yeni seçim düzenine göre mühürsüz zarflar ve oylar geçerli sayılacak… Gezici sandıklar da olacak… Eski yıllardaki gibi parmak boyası da yok… Ee, hile nasıl önlenecek? Seçim güvenliği nasıl sağlanacak?

Ayrıca yasada adaletsizliğin en büyüğü de var. İttifak yapan bir parti yüzde bir oy alsa bile Meclis'e girecek, fakat ittifak yapmayan bir parti yüzde 9.99 oy alsa bile yüzde 10 seçim barajının altında kalıp Meclis'e giremeyecek. Yaklaşık 5 milyon oy çöpe gidecek. Adalet bunun neresinde?

Böyle bir kanuna hukuki denilebilir mi?

Devleti ayakta tutan hukuktur, yargıdır. Adalet öldüğü vakit devlet de ölür!