Kaybeden belli!

CHP'de sisli bir hava var. Olağanüstü kurultay kararı için gözler hafta başına çevrildi. Pazartesi günü ak mı kara mı ortaya çıkacak.

Kurultay isteyenlerin imzalarının en geç pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Genel Merkez'e teslim edilmesi gerekiyor. Yeterli imza (624+1) toplanacak mı, belli değil!

İnce Bey, Kılıçdaroğlu kendisini cumhurbaşkanı adayı yaptığı vakit şükranlarını belirtmek için “Bundan sonra ona karşı aday olmam. O benim genel başkanımdır” demişti. Sözünde durmadı. Şimdi onu devirmek isteyenlerin başını çekiyor, “Kaybeden gitmeli” diyor ama sormak lâzım: “Senin şimdiye kadar kazandığın bir tek seçim var mı?” Var da biz mi hatırlamıyoruz?

İstanbul, Ankara ve İzmir illeri başta olmak üzere CHP'li 59 il başkanı ve 129 milletvekilinin “CHP'nin olağanüstü kurultaya gitmesi yalnızca ‘Tek Adam rejimini' memnun eder” diyerek kurultaya karşı çıkması dengeleri değiştirdi.

Yersiz ve zamansız başlatılan kavga, CHP'ye gönül veren vatandaşları bıktırmış bulunuyor! Artık kurultay olsa da, olmasa da kaybeden CHP'dir!