Keskin sirke Muharrem İnce!

Muharrem İnce kazanamadı diye hepimiz üzülmüştük!

Halkımızın önemli bir bölümü ona umut olarak bakmıştı.

Şimdi Muharrem Bey'in, Ayşe Arman'la yaptığı söyleşiyi okuduğumda onun da eleştiriye tahammül edemeyen bir siyasetçi olduğunu anladım.

Seçim kampanyasında, iktidar yandaşı basının tüm engellemelerine karşı SÖZCÜ'nün onun mitinglerini en geniş şekilde vererek objektif davranmasını takdir etmesi gereken Muharrem Bey, Ayşe Arman'la söyleşisinde:

“Yılmaz Özdil'in benimle ne özel derdi var bilmiyorum. SÖZCÜ Gazetesi ile bir derdi var da benim üzerimden bir hesaplaşma mı yapıyor, onu da bilmiyorum! Ama anlar o buradan ne demek istediğimi” dedi ve ekledi:

“Herkes haddini bilecek. Ahlâklı olsun herkes. Benim canımı sıkmasınlar!”

Muharrem Bey biraderim… SÖZCÜ, düşünce ve fikir özgürlüğüne saygılı, her yazarının bağımsız olarak inandığı doğruları yazdığı demokrat bir gazetedir.

Eleştiriye tahammülsüzlük gösterip “Herkes haddini bilecek. Benim canımı sıkmasınlar” ifadesi gözdağı amacını taşıyorsa, yanlış kapı çaldın! Keskin sirke küpüne zarar verir, bunu unutma!