Kılıçdaroğlu noktayı koydu!

AKP'nin yeni oyunlar tezgâhladığını, bunlardan birinin belediye seçimlerini erkene almak olduğunu yazmıştım.

AKP yandaşları (yazarlar, çizerleri, akademisyenler, yalakalar, yalaka olmayanlar, hemen herkes) erken yerel seçimin altyapısını hazırlamakla meşgul.

Hele güdümlü televizyon programları yok mu? Adamlar sebilci bardağı gibi ekrana diziliyor, erken yerel seçimin faziletinden bahsediyor, dinleyenleri aptal yerine koyuyorlar!

Erken seçimde CHP iyi ittifaklar kurarsa kârlı çıkarmış…

Çocuk kandırır gibiler. Neden? Çünkü, Muharrem İnce'nin “Kurultay isterim!” diye tutturması nedeniyle CHP bölündü, parti seçmen nazarında güven erozyonuna uğradı.

İktidar bu havadan yararlanıp CHP'nin elindeki belediyeleri de kapmanın hesaplarını yapıyor.

Peki, CHP böyle bir oyuna gelecek mi?

Sevgili okurlar, bu konuyu dün CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bizzat sordum. Kesin bir ifadeyle: “Erken belediye seçimleri yok. Yerel seçimler Anayasa'nın emrettiği tarihte (Mart 2019'da) yapılacaktır” diyerek meseleye noktayı koydu.

Kimse heveslenmesin!