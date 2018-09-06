Kıtlık tehlikesi!

Akıllı kişiler deliye çatmaz. Çünkü delinin ne yapacağı belli olmaz!

Oysa biz bu kuralı unutup Amerikalı deliyle kavgaya tutuştuk. O delinin elinde her türlü güç var… Hem para, hem silah olarak!

Sonuç malûm. Dolar kudurmuşçasına koşmaya başladı, paramız perişan!

Böyle kavga ile işlerin düzelmesi, ekonominin rayına girmesi mümkün değil!

Dolar cehennem ateşi gibi yakarken, kaçacak limanımız da yok!

İYİ Parti Basın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray çok önemli bir tehlikeyi haber verdi…

“Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı tarıma da ölümcül bir darbe vurdu. Çiftçi komada! 16 yıllık AKP iktidarları boyunca betona yatırılan paranın sadece üçte biri bile tarım ve hayvancılık sektörüne tahsis edilmiş olsaydı, bu derin krizle yüz yüze kalmayacaktık” diyen Aytun Çıray'ın sözünü ettiği büyük tehlike: KITLIK.

Kıtlık, yeterli ürün yetişmemesi sonucu doğan açlıktır!

Tarımda verilen taban fiyatları acilen dünya fiyatları düzeyine getirilmezse Türkiye İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan büyük kıtlığın benzeriyle karşı karşıya kalabilir!