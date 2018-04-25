Kızma birader!

Siyaset satranç gibidir, iyi hesap kitap yapmak gerekir. Kılıçdaroğlu mükemmel bir hamle yapıp 15 CHP milletvekilini İYİ Parti'ye vererek iktidarın oyununu bozdu!

AKP-MHP ittifakının tuhaf bir huyu var. Kendilerinin yaptığı her şey (faul olsa bile) mübah, muhalefetin attığı her adım ise günah! Kafaları böyle işte!

Hele Devlet Bahçeli, aldığı bilgiler sonucu İYİ Parti'nin seçime giremeyeceğinden o kadar emindi ki ilk defa kıkır kıkır gülüyor “Biz İYİ Parti'nin seçime girmesini isteriz canım” diyerek dalga geçiyordu.

Sonra ne oldu? Kılıçdaroğlu ustaca bir hamle ile iktidarın bu demokrasi dışı oyununu bozdu. Şimdi aynı Devlet Bahçeli “Bu siyasi ahlâksızlıktır” diye kızıp köpürüyor! Hani İYİ Parti'nin seçime girmesini isterdi? Ne oldu? Bu öfke niye?

Bunların hepsi rol yapıyor, “Koltuk sevdası” adlı siyasi bir tiyatro oynuyorlar!

Mükemmel planlanmış bir strateji, ittifakın seçim hesaplarını ellerinde patlattı!

Türkiye'nin aydınlık geleceğe taşınması için bugünkü yönetim sisteminin kökten değişmesi, demokratik eşitliğin, evrensel hukuk ve adaletin sağlanması gerekiyor!