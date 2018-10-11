Köksüz ağaç değiliz!

“Tarihi olmayan bir millet köksüz ağaca benzer.”

Bu söz Büyük Atatürk'e aittir ve Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir numaralı adamıdır.

Bu devletin kuruluşunun iki numaralı ismi İsmet İnö­nü'dür.

Atatürk “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önem­lidir” derdi. İşte İsmet İnönü, Kurtuluş Savaşı'nda hem tarih yapan hem tarih yazan bir komutan ve sonra devlet adamıdır.

İsmet İnönü, kazandığı eşsiz zaferlerle Türk milletinin şerefini, namusunu, hakkını ve varlığını korumuştur.

Şimdi İsmet İnönü sık sık tartışmaya açılıyor, suçlanıyor ve ona büyük haksızlık yapılıyor.

9'uncu Cumhurbaşkanı rahmetli Süleyman Demi­rel, 1960'lı yılların sonunda, Adalet Partisi Genel Başka­nı olarak, CHP Genel Baş­kanı İsmet İnönü'nün siyasi rakibiydi.

Demirel'e sordular:

“İsmet İnönü ile aranızda ne gibi bir mesele, ne gibi bir husumet var?”

Demirel cevap verdi:

“İsmet Paşa'nın arkasın­da koskoca bir Kurtuluş Savaşı var. O yaşayan bir tarihtir. Ben kim oluyorum ki, onunla bir meselem, bir husumetim olsun?”

Nur içinde yatsınlar. Bu ülke ikisine de çok şey borçlu.