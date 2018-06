Korkulan kadın!

Artık kesin olarak açığa çıktı. Meral Akşener'in önü kesilmek isteniyor.

Kim yapıyor bunu? Devlet gücünü ve belediyelerin büyük bölümünü elinde tutan AKP…

İktidar, hiçbir adayla uğraşmadığı kadar Meral Hanım'la uğraşıyor. Anlaşılan en çok ondan çekiniyor!

Sınırlı imkânlarla seçim mücadelesini sürdüren Meral Akşener'e yapılan haksızlıklar nedeniyle okurlarımdan mesajlar geliyor. İçlerinden rastgele seçtiğim birini özetle naklediyorum. Okuyalım:

“Türk milliyetçisi ve Atatürkçü Meral Akşener'e yapılan zulümler karşısında kahroluyorum. Haksızlıklara neden susuluyor, neden sessiz kalınıyor?

Yapılan zulüm yalnız ona değil, bütün Türkiye'ye yapılıyor demektir.

Ey televizyonlar! Ey çıkarcı medya! Haksızlığın yanında olmayın, Meral Akşener'in muhteşem mitinglerini yayınlayın. Ülkeyi bu hale getirenlerin ekmeğine yağ sürmeyin!

Rabbim zulmedenleri alaşağı eder inşallah. Onları Allah'a havale ediyorum. Rabbim, Meral Hanım'ı muzaffer etsin. (C. Korkmaz)

NOT: Okurumun e-mail adresini güvenlik nedeniyle yayınlamıyorum. R.T.