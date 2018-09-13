Lâfta kalan millilik!

İktidar “Yerli ve milli” lafı tutturdu. Milletimizin bir kısmı da buna saf saf inanıyor!

Nerede yerlilik, nerede millilik? Tarı­mımızı çökerttiler, artık yediğimiz kuru fasulye, nohut, mercimek bile yerli değil! Hayvancılığımızı öldürdüler, ‘şarbonlu ithal et rezaleti' ülkeyi sardı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir “İktidarın tüm ‘yerli ve milli' söylemle­rine rağmen makam araçlarından saray resepsiyonlarında ikram edilen yiyecek ve içeceklere kadar her alanda yabancı ürün kullanımının tam gaz devam ettiğini belirterek soruyor:

1) “Hindistan'dan ithal edilerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın iç mi­marisinde kullanılan yeşil mermerler için ne kadar döviz ödemesi yapılmıştır?

2) Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bahçesindeki ithal malı bir kısım ağaçlar ile yurtdışından getirilen ‘Saray'ın çatı sistemi' için ne kadar ödeme yapılmıştır?

3) Saray inşa edilirken kullanılan tüm ithal malı malzeme ve ürünler için döviz olarak toplam ne kadar ödeme yapılmıştır?

4) Çatı sistemleri ve bahçede kul­lanılan ağaçların bile ithal malı olması nedendir ve bu nasıl bir milli duruştur?”