Meclis “Topal ördek”

Artık “Cumhurbaşkanı” değil, sadece “Başkan” diyebileceğimiz Erdoğan kararını verdi:

Olağanüstü Hal uzamayacak!

OHAL'e son verilmesi iyi tabii ki… Ancak, her şey normale dönecek mi, orası belli değil!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplumu geren, çatışmayı tahrik eden ayrımcı tutumu devam ederse “CHP'lilerin gideceği bir adres var, o da PKK'lı teröristlerin cenazeleridir. Biz o leşleri çok kaldırıyoruz. CHP'liler şehit cenazelerine değil oraya gitsinler.” şeklinde ayrıştırıcı, tahrik edici söylemlerini sürdürürse memlekette huzur hayal olur.

O zaman OHAL'ın kaldırılması fazla bir anlam ifade etmez!

Eski AKP'li, yeni CHP'li Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Meclis'te artık iktidarın değil muhalefet partilerinin hâkim durumda olduğunu belirterek:

“Siyaset yeni başlıyor. İktidar Meclis'te ‘Topal ördek' konumunda olacaktır. Yetkilerinde sınırlamalar, azalmalar olmasına rağmen Meclis demokrasiye tekrar dönüşün direnç ve direniş merkezi olacak” diyor.

İçişleri Bakanı Soylu dahil AKP'lilerin hırçınlığı, iktidarın ‘Topal ördek' oluşundan mı kaynaklanıyor acaba?