Mezara değil pazara bak!

12'nci Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile uğraşmayı pek seviyor.

İnönü 45 yıl önce öldü. Mezarında ebedi uykusunda… Artık hiçbir şeye cevap veremez.

Peki, Erdoğan 45 yıl önce ölen muhterem kişiyle neden bu kadar uğraşıyor?

Anlaşılan İnönü üzerinden CHP'ye vurmak istiyor.

Bu defa elindeki İnönü fotoğrafını havada sallayıp “Elindeki bayrak Amerika… (Amerikan bayrağı) Bunların geçmişi hep böyle. Yaptıkları iş bu!” diye bağırdı.

Böylece, McKinsey olayı nedeniyle Amerika'ya teslim oldukları şeklindeki kanaati silip “Asıl Amerikancı CE-HA-PE'dir” demek istiyor.

Oysa gösterdiği fotoğrafın orijinalinde İnönü'nün elinde Türk ve Amerikan bayrakları var. 1962 yılında Başkan Yardımcısı Johnson'ın Ankara'yı ziyaretinde İnönü ev sahibi nezaketiyle elinde Türk ve Amerikan bayrakları tutmuştu.

Erdoğan ne derse desin, Kurtuluş Savaşı kahramanı İsmet İnönü tarihteki şerefli yerini almıştır. Ölen bir kişiyi kötülemenin kimseye onur getirmediği de bir gerçektir.

Sayın Cumhurbaşkanı günümüzde mezara değil pazara bakmalı!