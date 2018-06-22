Millet “Tek Adam” rejimini bitirecek!

Demokrasiden yana olan partiler (CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti) “Tek Adam” rejimine karşı mücadele ediyor.

“Liderler FOX'ta” programında FOX TV ekibinin sorularını cevaplandıran Kemal Kılıçdaroğlu “Ben gerçek bir demokrat adamım. CHP'liyim ama CHP'li olmayanların da haklarını korur, haksızlığa uğrayanların yanında yer alırım” diyerek şu görüşleri savundu:

– Türkiye'de demokrasi yok.

– Yargı bağımsızlığı yok.

– Medya özgürlüğü yok.

– Ülkemiz bir adaletsizlik çemberi içinde.

– İnsanlar korkuyor, telefonda bile ‘acaba dinlenir miyim, acaba başıma bir şey gelir mi?' diye özgürce konuşamıyor.

– Biz bu korku duvarını yıkacağız.

– Bir buçuk yıldır sandık güvenliği için çalışıyoruz. Her tedbirimizi aldık. Herkes gönül rahatlığı ile sandığa gidip oyunu özgürce kullansın.

– 16 yılda Türkiye'yi tefecilere mahkûm ettiler.

– Mevcut yönetime ve Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyor ve tedbirlerimizi alıyoruz.

– Tek adam rejimi bitecek! Kim bitirecek? Pazar günü sandıkta millet bitirecek!