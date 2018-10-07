Müthiş bir rapor!

CHP Parti Meclisi üyesi Halûk Pekşen telefon etti:

“Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın raporunu gördünüz mü?”

“Evet gördüm.”

“Bu rapor benim seçimden önce söylediklerimi doğruluyor.”

Halûk Pekşen'in seçim öncesi yaptığı müthiş açıklamaları hatırladım. 2.5 milyon sahte seçmen tespit ettiğini, ölülere bile kimlik çıkarıldığını söylemiş, fakat CHP bu konuda nedense kılını bile kıpırdatmamıştı.

Rapordan anladığıma göre Bilgisayar Mühendisleri Odası seçim hilelerinin ucunu yakalamış.

Raporda “24 Haziran seçim sonuçlarında 2 bin sandıkta hata var. Birçok sandık sonuç tutanaklarında büyük çelişkiler saptadık. Mesela 70 bin seçmene karşılık gelen 250 sandıktaki yanlışlıklar çok dikkat çekici. Binlerce yurttaşın oyu, tercih ettiği siyasi parti ya da adaya yansımamıştır” deniliyor.

Bunlar tabii ki yanlışlıkların sadece bir kısmı!

Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın belgelerle ortaya koyduğu bu gerçekler karşısında CHP daha ne bekliyor? “İşte seçimlere hile karıştığının ispatı” diye neden yeri göğü inletmiyor? Sonra da halkın kendisine güvenmesini bekliyor!