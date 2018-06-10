Müthiş proje!

İşsizlik almış başını gidiyor. Günümüz Türkiye'sinin en büyük sorunlarından biri bu…

Üniversite ve yüksek okul bitirmiş gençler iş bulamıyor!

Bu gençler yıllarca niye okuyor, neden okullarda dirsek çürütüyor? İşsiz kalmak için mi?

İşte, AKP'nin cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın işsiz gençliğe vaadi:

“Size kıraathane açacağız!”

Kıraathanenin diğer adı kahvehanedir!

Ne müthiş bir proje değil mi?

İşsizliği yenmek için iktidarın yeni fabrikalar açması, iş yerleri kurması, istihdamı artırması beklenirken ne vaat ediliyor?

Kıraathane!

İşsiz gençler buraya gelecek… Çaylar kahveler bedava… Oh ne âlâ, ne âlâ! Oturup sohbet edecek, biraz kitap okuyacak, çene çalacaklar! Peki ya iş? Yok!

Olayın en inanılmaz yanı Erdoğan “Kıraathane açacağız” dediği zaman meydanlarda coşkuyla alkışlanması…

İnsanlar kıraathaneleri niye alkışlıyorlar? Aslında bunu kendileri de bilmiyor!

O zaman çektiğiniz sıkıntılara hiç üzülmeyin kardeşim. Siz, iş yerlerine değil, kıraathanelere müstahaksınız!

