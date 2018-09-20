Namerde muhtaç olmak!

Çalışıp üretmeden tüketen insan hazır yiyor demektir. Ülkeler de üretmeden tüke­tiyorlarsa “Hazır yiyici” olur, borç içinde yaşarlar.

Toplum olarak biz böyleyiz işte…

Bu durum borç bulduğun sürece belki öyle devam eder ama borç bulamayınca ne olacak? Ya aç kalacaksın ya da onun bunun esiri olacaksın!

Namerde muhtaç olmakla bir yere va­rılmayacağını toplum olarak bilmem ki ne zaman anlayacağız?

Kurtuluşun tek çaresi üretimdir. Ürettiğini satacak ve para kazanacaksın. Bunun başka yolu yok! “Krizi dış güçler yarattı” demek sadece züğürt tesellisidir!

Şöyle geriye bir baktım. Bu ülkenin mallarını sata sata bitirememişler! Kamunun en değerli 278 kurumu satılmış. Peki ne olmuş? Paralar çarçur edilmiş!

Atatürk döneminden kalan fabrikaları bile satıp satıp yemişiz! Buna karşılık eko­nomimize katkısı olacak dişe dokunur tek fabrika yapmamışız.

Hâlâ da lâf çok, üretime yönelik hiçbir şey yok!

Lüks hevesi, hovardaca harcamalar devam ederken işsizlik ve yoksulluk da hızla artıyor!

Toplumumuz uyanmadığı sürece bu sıkın­tıları hep beraber çekmeye devam edeceğiz!