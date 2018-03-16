Bugün sizlere Başkent kulislerinde dolaşan, telaffuz edilen fakat açıklanmayan haberlerden söz edeceğim… Haber kaynağım, Türktime.com'un patronu Talat Atilla…

Talat Atilla, Ankara'nın haber kaynakları iyi olan gazetecilerindendir. Sitesinde “Nisan bombaları!” diye bir yazı kaleme aldı. Nedir bu bombalar?

1) Erken seçimi Devlet Bahçeli açıklayacak.

2) Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olacak.

Talat Atilla'ya “Bu tahmin mi, yoksa istihbarat mı?” diye sordum.

“Sağlam yerlerden haber aldım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman seçimin zamanında yapılacağını söylediği için bu seçimlerin erkene alınmasına psikolojik bir engel oluşturuyor, fakat… Talat Atilla “Aldığım bilgilere göre bu engel zekice bir yöntemle aşılmış. Erken seçim istemini Erdoğan değil, Devlet Bahçeli dile getirecek. Erdoğan da ortağının bu isteğini kıramamış olacak” diyor.

MHP böylece “Oyları düştü” söylentilerini de etkisiz hale getirecekmiş.

Talat Atilla'ya göre yine nisan ayı Abdullah Gül'ün “Ben de adayım” demeye en yakın olduğu zaman.

Anlaşılan bu nisan çok hareketli geçecek!