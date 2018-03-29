O kafalar değişmedikçe!

Varna zirvesinde Türkiye ve Avrupa Birliği liderleri buluştu, görüştü, Türkiye ile ilişkiler konuşuldu… Peki sonuçta ne oldu? Kocaman bir hiç!

Avrupalı liderler sürekli uzatılan OHAL'i, tutuklu gazetecilerin durumunu dile getirerek “Türkiye'de bir an önce normalleşme görmek istiyoruz” dediler. Demek ki dışarıdan Türkiye'nin hâli anormal görünüyor!

Oysa Türkiye'nin çözülmesi gereken sorunları vardı… Türk vatandaşlarına vizesiz Avrupa hakkı, Gümrük Birliği'nin yenilenmesi vs. gibi… Bunlara hiç yanaşılmadı ve sadece Türkiye'ye yönelik kaygılar dile getirildi. Yani hep nasihat! Sonuç sıfır!

Avrupa iyi niyetli değil, bu kesin! Fakat bir de kendi halimize bakalım.

Akademisyenlere cübbe yerine sarık öneren Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça'nın yönetmenliğini yaptığı ansiklopedide “Mürted kelimesi, İslâm dışı ideolojilerin doğru olduğuna inanmak, şirk düzenini doğrulamaktır ve cezası ÖLÜMDÜR” diye açıklanıyor.

İktidarın da desteklediği bu kafadaki rektör ve öğretim üyelerinin bulunduğu bir ülkeyi Avrupa birliğe kabul eder mi? Bir de bunu soralım kendi kendimize!