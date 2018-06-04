Olmadı Paşam!

Bir ordu siyasete bulaşırsa o ordudan hayır gelmez!

Askeri siyasete karışan ülkelerin ayakta kaldığı görülmemiştir.

Ordu siyasetle içli dışlı olmamalı, asker kendi işine, siyasetçi kendi işine bakmalıdır.

Malatya'da son yaşanan olay üzücü olmanın da ötesinde vahim bir görüntü yarattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir konuşma yapıp “Siyasette hiçbir başarısı olmayanlara ülkenin yönetimini vermeyiz” diyerek rakibi Muharrem İnce'ye yüklenirken, salonda AKP'lilerin arasında üniformasıyla oturan İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in onu hararetle alkışladığı görüldü. Temel Paşa, yanında oturan AKP'lilerden daha coşkuluydu!

Siyasi eleştiriye görülmemiş şekilde alkış tutan bir komutan… Nasıl oluyor bu?

Emekli General Nejat Eslen “Ordunun siyasete âlet olduğunu gösteren görüntüler vahim sonuçlar doğurabilir. Bir asker olarak bu duruma çok üzüldüm. Ordunun siyasete karışması Türkiye'nin sonunu getirir!” diyor.

Muharrem İnce, alkışçı generale “Sen Türk Ordusu'nun generali misin yoksa AK Parti'nin il başkanı mısın?” diye tepki göstermekte haksız mıdır?