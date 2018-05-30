Önce adalet!

Adalet… Adalet…

Bütün Cumhurbaşkanı adayları seçim meydanlarında adalet ve yargı güvenliğine vurgu yapıyor.

AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan da sık sık adaletin öneminden bahsediyor.

Hâkim ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz “Adalet Allah'ın emridir, adaleti Kutup Yıldızı gibi parlatalım” diyor.

Adalet zayıf bulunduğu için ülkemize dışarıdan yeterli miktarda döviz bile gelmiyor. Yabancı yatırımcılar yargı güvencesi istiyor.

Bugün SÖZCÜ'nün “FETÖ davası” var. SÖZCÜ ve sahibi Burak Akbay'a atılan “FETÖ iftirası” delilleriyle çürütüldü.

Bu çamuru atanlar bile tanık olarak dinlendikleri mahkemede “Yazdıklarımızın temeli yoktur. Kanıtsız dedikodulardır” diye ifade verdiler.

“FETÖ Çatı Davası'nda” savcı, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'nın kaldığı yerin bizzat kendi yaveri tarafından açıklandığını belirtti ve SÖZCÜ'nün olayla hiçbir ilgisi olmadığı bir kez daha kanıtlandı.

Bütün isnatların bir bir çürütüldüğü davanın artık sonuna geldik.

Yargıya güveniyor ve haklı olarak adalet bekliyoruz.