Onur kırıcı saldırı!

Amerika'nın şu yaptığı edepsizliğe bakın! Güya dost ve müttefik ülke ama düşmandan beter! Trump gibi saldırgan birinin Başkan olduğu ABD'den başka ne beklenir ki?

Adam, kendisini dünyanın kabadayısı sanıyor, arsızca, saygısızca kararlar alıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül için ABD'nin aldığı yaptırım kararı, bütün Türk halkına karşı tehditkâr bir tavır ve onur kırıcı, utanmazca bir saldırıdır!

Trump, İzmir'de FETÖ'den yargılanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen Papaz Andrew Brunson'ın tamamen serbest bırakılmasını istiyor. Yaptırım kararı bu nedenle alındı. İki bakanın Amerika'daki tüm varlıklarına el konulacak. Varsa tabii ki…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “ABD'de bir malımız var: FETÖ… Onu da bırakmayacağız, alacağız” diye ironik bir cevap verdi.

Amerika böyle hukuk dışı, zorbaca karar alma hakkını kendinde nasıl buluyor?

“Ben güçlüyüm, istediğimi yaparım!” diyor. Fakat… “Her kuşun eti yenmez!” Bunu bilmiyor! Trump'a hak ettiği cevap en sert şekilde verilmelidir!