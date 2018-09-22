Orman yangınına karşı işedik!

Kayınpeder “Kriz-mı­riz yok. Sakın bunlara aldanmayın” diyor ama Da­mat Bey aynı görüşte değil ki, ekonomide frene basıldığını gösteren bir program açıkladı.

Programın adı “YEP”… Yani “Yeni Ekonomi Prog­ramı.”

Peki bu “YEP” bizi kurtara­cak mı, yoksa yiyip bitirecek mi?

Anladığım kadarıyla yeni programa göre önümüzdeki dönemde milletin hali hiç de parlak, hiç de iç açıcı olmaya­cak… Vatandaş daha şimdi­den, bu yılın sonunda 1217 dolar daha yoksullaşmış hale gelecek.

İktidarın, önceleri yüksek perdeden attığı büyüme hedef­lerini de tırpanladığı görülüyor. 2019'da büyüme hedefi yüzde 5.5'ten yüzde 2.3'e, sonraki yıl ise yüzde 5.5'ten yüzde 3.5'e düşürüldü.

Damat Bey'in açıkladığı program, içinden geçtiğimiz ekonomik krizin bir kanıtı gibi ama hâlâ “Ne krizi yaa? Bunların hepsi manipülas­yon” diyorlar.

CHP'li Faik Öztrak “Ta­sarruf etmesini istediğiniz vatandaşa yapma dediği­nizi siz yaparsanız olmaz!” diyor.

Alınan tedbirler konusunda galiba en doğru sözü de Eko­nomist Atilla Yeşilada söyledi:

“Tebrikler! Orman yan­gınına karşı işedik!”