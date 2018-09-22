Kayınpeder “Kriz-mıriz yok. Sakın bunlara aldanmayın” diyor ama Damat Bey aynı görüşte değil ki, ekonomide frene basıldığını gösteren bir program açıkladı.
Programın adı “YEP”… Yani “Yeni Ekonomi Programı.”
Peki bu “YEP” bizi kurtaracak mı, yoksa yiyip bitirecek mi?
Anladığım kadarıyla yeni programa göre önümüzdeki dönemde milletin hali hiç de parlak, hiç de iç açıcı olmayacak… Vatandaş daha şimdiden, bu yılın sonunda 1217 dolar daha yoksullaşmış hale gelecek.
İktidarın, önceleri yüksek perdeden attığı büyüme hedeflerini de tırpanladığı görülüyor. 2019'da büyüme hedefi yüzde 5.5'ten yüzde 2.3'e, sonraki yıl ise yüzde 5.5'ten yüzde 3.5'e düşürüldü.
Damat Bey'in açıkladığı program, içinden geçtiğimiz ekonomik krizin bir kanıtı gibi ama hâlâ “Ne krizi yaa? Bunların hepsi manipülasyon” diyorlar.
CHP'li Faik Öztrak “Tasarruf etmesini istediğiniz vatandaşa yapma dediğinizi siz yaparsanız olmaz!” diyor.
Alınan tedbirler konusunda galiba en doğru sözü de Ekonomist Atilla Yeşilada söyledi:
“Tebrikler! Orman yangınına karşı işedik!”