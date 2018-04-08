Oy mu, yumurta mı?

Üstteki başlığa bakıp, “Vatandaşın oyu ile tavuk yumurtası arasında ne gibi bir ilişki var?” diye soracaksınız…

Anlatayım:

Artık, üzerinde mühür olmayan yumurtalar satılamayacak!

Çarşıda, pazarda, bakkalda, markette satışa çıkarılan yumurtaların üzerinde mutlaka mühür olacak. Yoksa cezası var!

Tarım Bakanlığı'nın bu uygulaması doğru tabii ki… Yumurtaların üzerindeki mühürde yumurta hakkında bilgiler yer alacak, böylece vatandaşın aldatılması önlenecek.

Bunlar iyi de… Yumurtaya alınan önlemler doğal olarak insanın aklına şu soruyu getiriyor:

Bu ülkede vatandaşın oyları yumurta kadar değerli değil midir ki, mühürsüz yumurtanın satışı yasak iken, mühürsüz oylar geçerli sayılıyor?

Vatandaş yumurta yerken aldatılmamalı ama ülkenin yöneticilerini seçerken mühürsüz oylarla aldatılmalı, öyle mi?

Ne iştir, nasıl bir garabettir bu?

Bu arada, “2019 seçimleri hileli olacak. Sonuçlar şimdiden şaibeli” diyen CHP Trabzon Milletvekili Halûk Pekşen'e (yıldırmak amacıyla yapılan) çirkin trol saldırıları aklıma geliyor da “Tanrım, nasıl bir ülkede yaşıyoruz?” diye kahroluyorum.