Özlenen davranış

Aynı zamanda parti genel başkanı olan bir cumhurbaşkanı sadece o partinin cumhurbaşkanıdır, herkesin değil!

Bugün ülkemizdeki aşırı kutuplaşmanın sebeplerinden biri de budur.

O nedenle CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin aday ilan edildiği an yakasındaki CHP rozetini çıkartması kamuoyuna verilen çok önemli mesajdır.

Muharrem İnce:

“Ben sadece CHP'lilerin değil, sadece bu salonun değil, 80 milyonun, MHP'lilerin, AKP'lilerin, Alevilerin, Sünnilerin, HDP'lilerin, Kürtlerin, Saadet Partililerin, herkesin cumhurbaşkanı olacağım” diyerek doğru yaptı.

Çoktandır özlediğimiz bir tabloydu bu…

Türkiye 16 yıldır “Bizden olanlar” ve “Bizden olmayanlar” diye ülke insanlarını ikiye bölen bir zihniyetle yönetiliyor.

Geldiğimiz nokta belli: Sevgisizlik ve öfke dolu gruplar birbirlerine âdeta düşman gibi bakıyor. Ülkeyi yönetenler de

sert ve haşin söylemleriyle ne yazık ki, bu durumu körüklüyor!

Milletin artık bölücü, ayrıştırıcı zihniyete itibar etmeyip, birlik, beraberlik ve kardeşliği savunanlara oy vereceğine inanıyorum. Türkiye ayrıştırıcı yönetimi hak etmiyor!