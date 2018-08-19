Papazın faydası!

Ekonomik kurtuluşun tek yolu vardır: Üretim, üretim!

Üretmeden tüketmenin, el parası ile gerdeğe girmenin sonu yoktur!

Türkiye, AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana 16 yıldır yanlış yolda gidiyordu. Hep borç alarak buraya kadar gelebildi. Sonunda paramız bir papaz dalgasıyla kumdan kaleler gibi çöktü!

Kalkınmanın, gelişmenin, refah, bağımsızlık ve egemenliğin hep ekonomiye bağlı olduğunu artık herkes anladı!

Papaz olayı ile Trump'ın hain saldırısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu sözleri söyletti:

“Daha çok üreteceğiz. Daha çok ihraç edeceğiz. İhraç, ihraç, ihraç… Üretim, üretim, üretim! Daha çok istihdam oluşturacağız. Daha çok ter dökeceğiz. Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini, daha kalitelisini burada üretip, biz dışarıya satacağız.”

Ne güzel… Fakat şimdiye kadar niçin yapmadık? AKP bu doğru politikayı hatırlamakta neden 16 yıl gecikti! Üretmeden hep borç alarak yaşadık, gelen paraların çoğunu betona yatırdık.

Papaz olayı iktidara hatasını öğretti. Dileriz gereken ders alınmıştır!