Sadece lâf var!

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde görevli fırkateynleri (büyük savaş gemilerini) ziyaret edip her türlü göreve hazır olduğu mesajı vererek sert konuştu.

“Biz her yerde olduğu gibi denizlerimizde bu ülkenin menfaatlerini koruyarak her türlü tedbiri alıyoruz. Bunlardan asla taviz vermeyiz. Bazı ülkelerin Bizans oyunlarını piyasaya sürerek bu sularda Türkiye'nin menfaatlerini ortadan kaldırmaya yönelik birtakım adımlar attıklarını görüyoruz. Buna asla müsaade edemeyiz” dedi.

Sayın Bakan'ın sözleri güzel ama güzel olmaktan öteye gitmiyor!

Sen ne diyorsun Allah aşkına Bakan Bey? Yunanistan, Ege'de 18 adamızı göz göre göre işgal etti, ne yaptınız? Şu anda Türk adalarında Yunan bayrağı dalgalanıyor, siz ne yapıyorsunuz?

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım “Yunanistan'a bir müzik notası bile vermediler” diyor. Ne buyuruyorsunuz buna?

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, “18 adayı kaptırdınız. Seçilirsem ilk ziyareti o adalara yapacağım” dedi. Şimdi umutlar Meral Hanım'da.