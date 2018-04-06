Sanatçının böylesi!

Efendim neymiş? Kendilerine sanatçı adını veren artistler-türkücüler takımı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar!

Neden? Güya Afrin'deki yiğit askerlerimize moral vermek iddiasıyla Hatay'a giden ve sınırda sazlı sözlü, zurnalı eğlence partisi düzenleyen grubu Kılıçdaroğlu sert bir biçimde eleştirmiş, bu davranışın şehit ve gazi ailelerine saygısızlık olduğunu söylemişti. Sanatçılar buna kızmışlar!

Bir gerçeğin suratlara çarpılması hakaret olur mu?

Bu artist takımının Hatay sınır karakolunda yaptıkları âlem için fikri sorulan İYİ Parti lideri Meral Akşener “Yakıştıramadım! Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam bile vermeyeceğiz!” dedi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun bu konudaki görüşü de şöyle:

“İnşallah o sanatçılarımız aynı hassasiyeti şeker fabrikaları için de gösterirler. İşçilerimizle beraber ‘emek türküleri' söylerler. Böylece ‘Külliye'nin değil, Türkiye'nin sanatçısı' olduklarını gösterme imkânı bulurlar.” dedi… Dedi ama onlarda nerede bu basiret ve hassasiyet? Çıkarları olmadan adım atarlar mı?