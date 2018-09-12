Saray’da tasarruf yok!

Büyüme, zenginleşme demektir. Bir ülkenin büyümesi, iş sahalarının çoğalması, işsizliğin azalması, refahın artmasıdır.

Türkiye'de garip bir hal oluyor, ülke ekonomisi büyüyor (!) ama işsizlik küçülmüyor! Nasıl oluyor bu?

Şimdi “Tasarruf” sözcüğü dillerde dolaşıyor.

2018 yılı bütçesinde tüm kamu kurumlarında az ya da çok tasarruf önlemleri var. Fakat Saray ve Meclis “Tasarruf dışı!” Özellikle SARAY dilediği kadar harcama yapabilir ve kimse hesap soramaz!

2018 bütçesi görüşülürken son Başbakan Binali Yıldırım “Kamuda debdebe ve şaşaa dönemi sona erecektir” diye yüksek perdeden konuşmuştu… Hikâye tabii…

Şimdi Meclis'te bir soru önergesi var. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş “SARAY ve TBMM harcamaları neden tasarruf dışı tutuldu?” diye sordu ve ekledi:

“Yaşadığımız ekonomik kriz nedeniyle SARAY ve MECLİS harcamalarında tasarrufa gidilmesi elzem hale gelmiştir!”

İktidar “İtibardan tasarruf olmaz” diyerek bu konuda hiçbir tasarrufa yanaşmıyor ama “Balık baştan kokar” atasözümüzü unutmayalım!