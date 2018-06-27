Erdoğan 9'uncu balkon konuşmasını yaptı. Ne dedi?

Çok şey dedi ama yeni bir şey demedi!

Balkon konuşmalarını daha önce 8 defa dinledik, “Aman ne güzel sözler bunlar” dedik fakat uygulamada hüsrana uğradık!

O sözler uçtu gitti, ülkeye yine sevgisizlik hâkim oldu. Sert ve kızgın davranışlar insanlarımızı karşıt gruplara ayırdı, memleketi kutuplaştırdı!

Zaman zaman halkımızın yarısı teröristlikle suçlandı, hukuk ve adalet düzeninden uzaklaşıldı.

Artık resmen “Başkan” olan Erdoğan 9'uncu balkon konuşmasında “Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her ferdidir. Milletimizin partimize sandıkta verdiği mesajı da aldık!” dedi.

Birlik ve beraberliği ifade eden sözlerdir bunlar… Doğrudur. Artık seçim bitmiştir. 81 milyonun kaderi aynıdır. El birliği ile güçlükleri yenmemiz şarttır.

Erdoğan seçim kampanyası sırasında “Daha çok demokrasi, daha adil, daha özgür bir Türkiye” vaat etmişti.

Şimdi “Haydi bakalım” diyor, sözlerini tutmasını bekliyoruz.

İnşallah bu defaki balkon konuşması balkonda kalmaz!