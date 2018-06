Seçimin sürprizi!

Türkiye seçim yorgunu!

Her iki yılda bir seçime gitmek ülkeyi de ulusu da herkesi yordu.

Sanırım iki-üç yıl içinde yeni bir erken seçime ihtiyaç duyulacaktır. Çünkü bu so­runlar yumağı ile 5 yıl gitmek pek müm­kün görünmüyor.

Daha önce gayriresmi olarak var olan “Tek Adam rejimi” dün resmen başladı. Artık her şeye tek başına Erdoğan karar verecek. Ekonomi, faizler, adalet, yargı, ordu, eğitim, polis, trafik, aklınıza ne gelir­se hepsi Erdoğan'a bağlı olacak.

Fakat Meclis'te dilediği gibi hareket edebilecek mi? Yüzde 42 oy alan AKP, Meclis'te çoğunluğu kaybetti, ancak Devlet Bahçeli'nin partisi ile çoğunlukta oluyor.

Kabul etmek gerekir ki, Devlet Bahçe­li seçimlerin sürpriz ismi… Yüzde 11,2 oy alarak 49 milletvekili çıkarıp “Kilit adam” oldu.

Erdoğan'ın dilediği yasaları Meclis'ten geçirmesi için her seferinde Bahçeli'yi razı etmesi gerekecek.

Seçimden önce “Gündemimizde yok” diyerek Devlet Bahçeli'nin “Genel Af” isteğini reddeden Erdoğan, Bahçeli ısrar ederse artık reddedemeyecek!

Erdoğan'ın işi zor!