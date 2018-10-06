Şehitler ve gazeteler

Baş belâsı terör yine canımızı yaktı, yüreğimiz 8 şehide yandı!

Batman'da PKK'lı hainlerin yola tuzakladıkları bombanın yol açtığı faciayı duyan üzüldü ama sadece o kadar… “Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar” misali yalnızca şehitlerin yakınları kahroldu.

8 askerimizin şehit olması çok önemli bir olaydır ve bunun medyada en büyük şekilde yer alması gerekir, öyle değil mi?

Toplumun aynası sayılan gazetelere baktım. 30 günlük gazeteden, başta SÖZCÜ olmak üzere sadece 5 gazete, haberi büyük manşet olarak vermişti. Tamamına yakını iktidar yandaşı olan diğer 25 gazete ise haberi ya küçük vermiş, ya da “Bedelini ödeyecekler. 700 teröristi öldüreceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini büyük vermeyi tercih etmişti.

Dün çarşıda-pazarda dolaştım, semt kahvelerine uğradım, bir-iki istisna hariç, şehitlerimizin konuşulduğunu duymadım. İnsanlar terörü kanıksamışlar maalesef!

Bu vatan için canlarını veren şehitlerimize dualarımızı eksik etmeyelim, evlâtlarımızı kahpece tuzaklarla katleden teröristleri ve Meclis'te terör çetesi PKK'yı hayasızca destekleyenleri lânetleyelim!