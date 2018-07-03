Sınırsız yetki!

Çok kişi merak ediyor: AKP'nin 16 yıldır devam eden iktidarı zamanında Erdoğan ne istediyse yapmadı mı? Yaptı!

Hiç kimse onu durdurabildi mi? Durduramadı!

Tüm AKP seçmenleri onu “Gak” deyince et, “Guk” deyince su vererek besleyip bütün seçimleri kazandırdılar.

Anayasayı istediği gibi değiştirdi ve Türkiye'ye “Başkanlık Sistemi”ni kabul ettirdi.

Gerçi Devlet Bahçeli buna “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” diyor ama zorlama bir isim bu…

Sistemin gerçek adı “Başkanlık Sistemi”. Ancak, Amerika'daki Başkanlık Sistemi ile karıştırmayalım. Orada demokrasinin “Kuvvetler ayrılığı” prensibi var, Başkan'ın yetkileri sınırlı… Bizde ise sınırsız!.. Gücü son derece azaltılan Meclis'in görevi sadece Başkan'ın çıkartacağı kararnameleri kanun haline getirmekten ibaret!

Erdoğan eskiden de tek adamdı, şimdi de öyle… Yalnızca bu yasal hale getirildi. Artık Erdoğan anayasal olarak “Tek Adam.”

Ülkenin 16 yılda geldiği üzücü durum malûm. Şimdi, yeni adıyla “Başkan Erdoğan” 16 yılda yapamadıklarını yapacakmış! Nasıl yapacak acaba. Elinde sihirli değnek mi var?