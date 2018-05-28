Tayyip Bey'in destekçisi, AKP'nin payandası Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında “İşte milliyetçi hareket, işte cesaret, işte feraset, işte fedakârlık, işte adam gibi adamlık” diyordu.

Peki, bu cesaret, feraset ve adamlık nasıl oluyor?

Bahçeli'nin “Adam gibi adam” dediği MHP'liler aynı gün Ankara Çankaya İlçesi'nin Malazgirt Bulvarı'nda Saadet Partilileri öldüresiye dövüyordu.

Saadet Partisi yetkililerinden Selim Aydın “Demirli-sopalı arbede sırasında MHP'liler silah çekip arkadaşlarımızın ağzına dayadılar. Ramazan günü partililerimiz öldüresiye darp edildi, 15 kişi hastanelik oldu, adayımız Fethi Öztürk yoğun bakımda tedavi ediliyor” dedi.

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Başbuğ ise olayı önemsemeyerek “Saadet isimli küçük bir partinin üyelerine karşı arkadaşlarımız meşru müdafaa haklarını kullanmışlardır” dedi.

Bunların demokrasi, hak ve hukuk anlayışı böyle işte! Sopalı demokrasi (!)

Bahçeli ve partisi iyi ki iktidara gelemiyor, iyi ki devlet yönetiminde değil! Maazallah iktidar olsalar bu zihniyetle Türkiye'yi kan götürür! Allah korusun!