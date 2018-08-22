Sorumsuzlar!

Nasıl bir yönetimdir bu?

“Cumhurbaşkanlığı Yönetim Şekli” diye icat edilen bir sistem ülkeyi teslim aldı. Her türlü yetkisi var ama sorumluluğu yok! Kanun hükmünde kararnamelerle dilediğini yapıyor! Fakat Yüce Meclis'e karşı sorumluluk taşımıyor.

Böyle bir sistem başka bir ülkede var mı? Yok!

Milletin seçtiği 600 kişilik koca Meclis hükümsüz! Neden? Çünkü ülkeyi yönetenlere, bırakın hesap sormayı, en basit bir soru sorma yetkisi bile bulunmuyor!

İşin garibi, Meclis'in görev ve yetkisi kısıldı ama milletvekili sayısı 50 kişi daha artırılarak 600'e çıkarıldı, “Yan gel yat” meclisi oldu.

– Ülkede Cumhurbaşkanı SORUMSUZ.

– Cumhurbaşkanı Yardımcısı SORUMSUZ.

– Bakanlar SORUMSUZ.

– Bakan yardımcıları SORUMSUZ.

Nasıl bir sistemdir bu?

Dünyada örneği yok! Bu sistemi anayasaya koyan AKP'li Profesör Burhan Kuzu hoca eseriyle gurur duyuyor mu acaba? Hiç sanmıyorum!

Böyle “Sorumsuzluklar ülkesinde” işlerin düzgün gitmesini beklemek herhalde büyük bir saflık olur!