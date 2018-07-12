Sorunlar yumağı!

“Enflasyon, hayat pahalılığı, döviz artışı, faizler… Biz bunların hepsini halledecektik ama yetkilerimiz eksikti. Hele bir seçimi kazanalım, tüm sorunları nasıl çözeceğiz, göreceksiniz!”

Saf ve bakir halkımızı bu sözlere inandırdılar. Şimdi Türkiye'de yeni bir dönem başladı. Artık kararnamelerle yönetileceğiz. Cumhurbaşkanı'nın aklına gece bir şey gelecek, önemli bulursa sabah bunu kararnameye dönüştürecek, Resmi Gazete'ye yollayıp yayınlattığı an “Kanun Gücünde Kararname” olacak.

Böyle bir sistem dünyada yok! Aslında buna “Türk işi Başkanlık Sistemi” demek daha doğru olur.

Gazeteciler Erdoğan'a sordular:

“Size nasıl hitap edelim? Cumhurbaşkanı mı, Başkan mı?”

Erdoğan'ın cevabı kısa ve net oldu:

“Başkan diyebilirsiniz!”

Bundan böyle Erdoğan'a “Sayın Başkan” diye hitap edildiğini göreceğiz. Tabii önemli olan isimden çok bu sistemle ülkedeki sorunlar yumağının çözülmesidir.

Kimse kendisini aldatmasın. Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve basın özgürlüğü olmadan ülkede hiçbir sorun çözülemez!