Söz konusu Türkiye ise gerisi teferruattır!

“Devlete, ülkeye, milli çıkarlara muhalefet olmaz!”

Ne güzel bir söz bu…

Kim söyledi bunu?

İstanbul Barosu'nun önceki başkanı Ümit Kocasakal…

Prof. Kocasakal değerli bir hukuk­çudur, muhalif fakat akılcı ve yapıcı kim­liği ile bilinir. AKP'nin hatalarını sayıyor ve diyor ki:

– İktidar, laikliği aşındırdı…

– Akıl ve bilimi dışladı…

– Ortaçağ kalıntılarına yol verdi…

– Kısacası devleti âdeta yok etti.

– Muhalefet de iktidarın yaptık­ları karşısında akıl almaz şekilde etkisiz kaldı.

– İşte bunlar ABD'nin ‘Zamanı geldi' düşüncesine kapılmasına, Türkiye'nin de her türden saldırı ve küstahlığa açık hale gelmesine neden oldu.

Kocasakal tüm olumsuzluklara rağmen emperyalizmin kuşatma ve saldırılarına karşı Türk Milleti'nin “Yek vücut” olması gerektiğini vurguluyor.

Haklıdır. Biz içimizdeki sorunları Türk Milleti olarak kendimiz çözeceğiz. Dışa­rıdan gelen hain emperyalist saldırılara karşı ise (tam bağımsız Türkiye için) tek vücut, tek yumruk, tek yürek olacağız.