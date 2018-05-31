SÖZCÜ davası!

Umutluyduk… “Adalet yerine gelir” diye ümit ediyorduk.

Fakat olmadı… Mahkeme heyeti davanın devamına karar verdi.

SÖZCÜ ve sahibi Burak Akbay'a yönelik karalama kampanyası, bütün deliller çürütüldüğü, tüm iddiaların iftiradan ibaret olduğu kanıtlandığı halde hâlâ devam ediyor.

Dünkü duruşmada SÖZCÜ avukatları Celâl Ülgen, İsmail Yılmaz, Ceren Yakışır, “Dosya, tanık beyanlarıyla çökmüştür. Yakalama kararının kaldırılmasını ve yargılamanın bitirilerek beraat kararı verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Avukat Celâl Ülgen “FETÖ'cüler kendilerini gizlemek için FETÖ'cü olmayanları suçlamaktadır. Bu dava da bunun bir örneğidir” diyerek bir gerçeği vurguladı.

Fakat… Mahkeme heyeti talepleri reddederek davayı 5 ay sonraya bıraktı.

Ülkede yöneticiler, siyasiler, herkes “Adalet sağlanmadan ülkemizin düze çıkması mümkün değil” diyor.

Seçim meydanlarında bütün cumhurbaşkanı adayları “Adalet, bağımsız yargı, demokrasi, hak, hukuk” diye yeri göğü inletiyor. İyi de… Ne zaman kavuşacağız bütün bunlara, Allah bilir!