Gerçek tüm acılığıyla ortaya çıkmış bulunuyor!

Demek ki memlekette adam yok, bu nedenle ülkeyi TEK ADAM yönetimine bıraktık.

Artık her şeye TEK ADAM karar verecek. Onu durduracak hiçbir güç yok!

Meclis mi, dediniz? Meclis'in gücü çok sınırlı.

Hani bir MHP'li çıktı “Biz ne dersek o olacak” diye böbürlendi ya… Hikâye!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'ın “Meclis'te 600 vekil var ama bütün gözler 49 milletvekilimiz üzerinde olacak, siyaseti MHP yapacak, biz ne dersek o olacak” sözleri gerçeği yansıtmıyor.

Matematik olarak doğru olan bu ifade siyaseten yanlıştır. Devlet Bahçeli, TEK ADAM'ın kızmasından çekinip Sefer Aycan'ı derhal MHP Genel Başkan Yardımcılığı'ndan şutladı!

İşin doğrusu Meclis'in bu sistemde gücü çok az!

TEK ADAM artık çıkaracağı kararnamelerle ülkeyi dilediği gibi yönetecek. Diyelim ki Meclis bir kararnameyi kanun haline getirmeyi kabul etmedi. Ne gam efendim? TEK ADAM hemen yeni bir kararname çıkararak yoluna devam edecek.

Ülkede TEK ADAM'ı durduracak hiçbir güç yok.

Türkiye böyle bir yönetimle nereye kadar gider, bilemiyoruz!