Toplum barut gibi!

Siyasi gerginlikler topluma da yansıyor. Ülkede her şeyin çivisi çıkmış durumda…

Öldüren öldürene!

Damat Berat Bey kısa süre önce “Bütün dünyanın parmakla gösterdiği bir ülke olmaya doğru hızla ilerliyoruz” dedi ya… Haklı galiba… Bu gidişle dünya “İşte insanların birbirini yediği ülke” diye parmakla bizi göstermeye başlayacak.

Her gün duyuyor, görüyor, okuyoruz.

Trafik kazaları ve soygunlardan başka nedenlerle de insanlar birbirini boğazlıyor! Vahşet, saldırı, cinayet, tecavüz… Ne ararsan var! Son günlerden rastgele birkaç haber başlığı:

– “Kocamda gözü vardı” dedi, öldürdü.

– Yasak aşk cinayeti, 2 ölü!

– Öldürülüp üzerine beton döküldü!

– Eski sevgilisini bir yıl sonra bulup bıçakladı!

– Polis, polisin boğazını kesti.

– Kıskandığı karısını boğarak öldürdü.

– Torun, para vermeyen dedesini boğdu.

– “Ne yan bakıyorsun?” dedi, adamı şişledi.

Toplum olarak çok gerginiz. İnsanlar barut fıçısı gibi… En ufak kıvılcımla patlıyorlar!

Böyle kızgın bir ülkede yaşamak hiç de kolay olmasa gerek!