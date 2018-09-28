Ekonomik sorunlara öyle bir daldık ki, önemli siyasi meseleleri unutur gibi olduk.

Bunlardan biri de Ege'de işgal edilen Türk adaları sorunu…

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım'ın bir mesajı, Ege'deki dramatik gelişmeleri bize hatırlattı.

Ümit Yalım “Türkiye yolgeçen hanı mı?” diye soruyor ve şöyle diyor:

“Ülkemiz maalesef bu iktidar döneminde yolgeçen hanına döndü. Birinci Ordu Komutanlığı bölgesinde hudut ihlali yapan Yunan askerleri tutuklanırken, Ege Ordusu Komutanlığı bölgesinde hudut ihlali yapan Yunan askerlerine ve siyasetçilerine hiçbir işlem yapılmıyor.

AKP iktidarı Yunanistan'a açık destek vermesine rağmen Yunan küstahlığı devam ediyor!

Yunanlar kısa bir süre önce “Nehir” anlamına gelen “Potami” partisinin lideri Stavros Theodorakis'i Aydın'ın Eşek Adası'na göndererek Ege Ordumuzun Komutanlığı bölgesinde yeniden sınır ihlali yaptı. Theodorakis bu ihlali yaparken Türkiye'ye meydan okudu.

Peki, Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar ne yaptı? Hiçbir şey! Yunanistan'a bir müzik notası bile vermediler!”