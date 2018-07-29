“Üst akıl”

AKP çok şanslı bir parti… Her zaman dört ayak üstüne düşüyor.

Olaylar öyle gelişti ki, şimdi siyasal olarak karşısında neredeyse hiç muhalefet kalmadı…

MHP zaten uzun yıllardan beri iktidarın stepnesi, yedek lastiği… AKP'nin başı ne zaman dara gelse MHP onun imdadına koşuyor.

İYİ Parti siyasette umutlu bir çıkış yaptı, seçimlerde Meclis'e 43 milletvekili sokup iyi sonuç aldı. Gelin görün ki, liderleri birdenbire pes edip “Ben artık yokum. Genel Başkanlığa aday olmayacağım” diyerek kendisine güvenenleri sudan çıkmış balığa döndürdü. (Meral Hanım dün son anda dönüş sinyali verdi ama kesin değil.)

“Tek Adam” yönetimine muhalefet yapmak için İYİ Parti'den de hayır yok!

Ana muhalefet partisi CHP de, zamansız başlayan post kavgası nedeniyle görevini yapamaz duruma düştü. Böylece iktidar partisi muhalefetsiz hale geldi!

Haa, muhalefette bir HDP kaldı ama o parti de bölücülük yaptığı için etkisi çok zayıfladı!

Tüm bunları sanki perde arkasından “ÜST AKIL” denilen birileri hazırlıyor gibi.

Partileri karıştıranlar kime hizmet ettiklerinin farkında değiller!